Adana'da döner yerken nefes borusuna et parçası kaçan kişi, komşu esnafın dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde hayata tutundu. Nefes almakta güçlük çeken kişiye Heimlich manevrası uygulayan Murat Akbulut, et parçasının çıkmasını sağladı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

NEFES ALAMAYINCA YARDIMINA KOŞTU

Olay, merkez Seyhan ilçesindeki Saydam Caddesi'nde dün meydana geldi. Kuyumcu dükkanında döner yiyen kişinin nefes borusuna et parçası kaçtı. Nefes alamayan kişi kısa sürede fenalaştı.