Adana'da döner yerken nefes borusuna et kaçtı: Komşu esnaf Heimlich manevrasıyla kurtardı
Giriş Tarihi:
|
Adana'nın Seyhan ilçesinde döner yediği sırada nefes borusuna et parçası kaçan kişi, komşu esnaf Murat Akbulut'un Heimlich manevrasıyla yeniden nefes aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'da döner yerken nefes borusuna et parçası kaçan kişi, komşu esnafın dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde hayata tutundu. Nefes almakta güçlük çeken kişiye Heimlich manevrası uygulayan Murat Akbulut, et parçasının çıkmasını sağladı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
NEFES ALAMAYINCA YARDIMINA KOŞTU
Olay, merkez Seyhan ilçesindeki Saydam Caddesi'nde dün meydana geldi. Kuyumcu dükkanında döner yiyen kişinin nefes borusuna et parçası kaçtı. Nefes alamayan kişi kısa sürede fenalaştı.
Durumu fark eden komşu esnaf Murat Akbulut, vakit kaybetmeden müdahale ederek kişiye Heimlich manevrası uyguladı. Müdahalenin ardından nefes borusundaki et parçası çıkan kişi yeniden rahat nefes almaya başladı.
#Adana #Heimlich Manevrası