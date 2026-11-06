Konya'nın Karapınar ilçesinde boğazına elma parçası kaçan Mehmet Ali Saraçoğlu'nu iş arkadaşları Heimlich manevrasıyla kurtardı. Saraçoğlu'nun yardım istediği ve arkadaşlarının müdahale ettiği anları iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

İş yerinin önünde elma yiyen Saraçoğlu, gülmeye başladığı sırada elma parçasının soluk borusuna kaçması üzerine nefes almakta zorlandı. Yardım istemek için içeri giren Saraçoğlu'nun durumunu fark eden iş arkadaşları, Heimlich manevrası uygulayarak elma parçasını çıkardı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Saraçoğlu'nun müdahalenin ardından rahatladığı görüldü.

İŞ ARKADAŞI MÜDAHALE ANLARINI ANLATTI

Yaşananları anlatan Halit Ertan, "Televizyonlarda sürekli görüyorduk ama bizim başımıza geleceğini hiçbir zaman düşünmüyorduk. İş arkadaşımızın başına geldi. Bizde bildiğimiz kadar uygulamayı yaptık. Kimse başıma gelmez diye düşünmesin" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Saraçoğlu da yaşadıklarının kendisi için büyük bir ders olduğunu belirterek yardım eden arkadaşına teşekkür etti.