Tanınmamak için estetik yaptırmıştı! Mersin'de 101 dosyası bulunan firari operasyonla yakalandı
Mersin'de hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 101 dosya bulunan ve 15 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü R.B., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Başkaları adına kiralanan dairelerde saklandığı belirlenen hükümlünün, tanınmamak için yüzünden estetik operasyon geçirdiği de ortaya çıktı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 101 dosya bulunan ve 15 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı incelemelerde, hükümlünün yakalanmamak için kayıtlı adreslerini kullanmadığı ve sık sık başkaları adına kiralanan dairelerde saklandığı belirlendi. Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, R.B.'nin tanınmamak amacıyla yüzünden estetik operasyon geçirdiğini de tespit etti.
KIZ ARKADAŞININ KAYIT DIŞI ADRESİNDE YAKALANDI
Firari hükümlünün izini süren ekipler, yabancı uyruklu kız arkadaşı A.M.'yi de takibe aldı. Yapılan saha çalışmaları sonucunda A.M.'nin kayıt dışı olarak ikamet ettiği adres belirlendi. Çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla R.B.'yi yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
Öte yandan, firari hükümlüyü sakladığı değerlendirilen A.M. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 283. maddesinde düzenlenen "suçluyu kayırma" suçu kapsamında işlem başlatıldı.