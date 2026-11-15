Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçelerinin sınırları içerisinde yer alan Nemrut Kalderası Milli Parkı, her mevsim değişen doğasıyla ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.

Yaz aylarında yemyeşil doğası, sonbaharda ise sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen manzarasıyla dikkat çeken kaldera, bu kez kar yağışıyla farklı bir güzelliğe kavuştu.