Nemrut Kalderası Milli Parkı beyaza büründü: Kar yağışı ve gökyüzünün renkleri bütünleşti
Bitlis'teki Nemrut Kalderası Milli Parkı, kar yağışıyla beyaza büründü. Kaldera ve göl çevresindeki beyaz örtünün gökyüzünün renkleriyle buluşması, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.
Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçelerinin sınırları içerisinde yer alan Nemrut Kalderası Milli Parkı, her mevsim değişen doğasıyla ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.
Yaz aylarında yemyeşil doğası, sonbaharda ise sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen manzarasıyla dikkat çeken kaldera, bu kez kar yağışıyla farklı bir güzelliğe kavuştu.
BEYAZ ÖRTÜ GÖKYÜZÜNÜN RENKLERİYLE BULUŞTU
Kaldera ve göl çevresinde karla kaplanan doğanın gökyüzünde oluşan renklerle bütünleşmesi, güzel görüntüler ortaya çıkardı. Beyaz örtünün göl ve çevresindeki doğal güzelliklerle buluştuğu bölgede seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.
NEMRUT'TA KIŞ GÜZELLİĞİ
Dört mevsim farklı bir görünüme bürünen Nemrut Kalderası, kışın etkisini göstermeye başlamasıyla bir kez daha doğa tutkunlarının ilgisini çekecek görüntülere sahne oldu.