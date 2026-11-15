İstanbul Havalimanı’nda ekipler teyakkuzda: Konserve kutularından 13,5 kilo uyuşturucu çıktı!

İstanbul Havalimanı'nda narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, konserve kutularının içine gizlenmiş 13 kilo 512 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucunun taşınmasıyla bağlantılı olduğu belirlenen Tunus uyruklu 2 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların para ve cep telefonlarına da el konuldu.