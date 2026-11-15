Ankara'da iki aile arasında kanlı hesaplaşma! 11 yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kanlı kavgaya dönüştü. Yatık Musluk Caddesi'nde yaşanan olayda 1'i ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.