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Ankara'da iki aile arasında kanlı hesaplaşma! 11 yaralı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ankara'da iki aile arasında kanlı hesaplaşma! 11 yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kanlı kavgaya dönüştü. Yatık Musluk Caddesi'nde yaşanan olayda 1'i ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.

Olay, Mamak ilçesi Yatık Musluk Caddesi'nde meydana geldi. İki aile arasında çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

ANKARA'DA İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGA!

Kavgada bir aileden İ.H.A., K.A., E.A., A.İ.A., Ö.U.E. ve C.G., diğer aileden ise Y.E., O.K., M.E.K., D.O.K. ve S.K. yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

#Husumet #Silahlı Kavga
Tuğçe Huy
Editör
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