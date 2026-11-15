Ankara'da iki aile arasında kanlı hesaplaşma! 11 yaralı
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Ankara'nın Mamak ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kanlı kavgaya dönüştü. Yatık Musluk Caddesi'nde yaşanan olayda 1'i ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.
Olay, Mamak ilçesi Yatık Musluk Caddesi'nde meydana geldi. İki aile arasında çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada bir aileden İ.H.A., K.A., E.A., A.İ.A., Ö.U.E. ve C.G., diğer aileden ise Y.E., O.K., M.E.K., D.O.K. ve S.K. yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
#Husumet #Silahlı Kavga