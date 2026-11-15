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Fethiye'de elektrik direğine çarpan araç alev topuna döndü: 2 ölü, 5 yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Fethiye'de elektrik direğine çarpan araç alev topuna döndü: 2 ölü, 5 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, elektrik direğine çarparak devrildi. Direğin altında kalan araç kısa sürede alev topuna dönerken, feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 48 EC 618 plakalı otomobil, Fethiye-Muğla kara yolu Karagedik mevkisinde yoldan çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen direğin altında kalan otomobil, kısa sürede alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Fethiye'de elektrik direğine çarpan araç alev topuna döndü: 2 ölü, 5 yaralı - 1

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçta kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi ise sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

#Fethiye #Elektrik Direği #Trafik Kazası
Tuğçe Huy
Editör
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