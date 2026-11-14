Fikriye Turgut cinayetinde yeni şüpheli Gürcistan'da yakalandı: Kızının dikkatini elindeki yanık izleri çekmiş
Samsun'da boğazı kesildikten sonra cesedi ateşe verilen Fikriye Turgut cinayeti soruşturmasında kırmızı bültenle aranan çoban Yusuf Namlı, Gürcistan'da yakalandı. Turgut'un kızı Aysel Aydemir Yılmaz, şüphelinin olay günü evin yakınlarında bulunduğunu ve elinde yanık izleri olduğunu öne sürdü.
Samsun'un Terme ilçesinde 21 Mart 2025'te evinde öldürüldükten sonra cansız bedeni ateşe verilen Fikriye Turgut cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayet dosyasının şüphelilerinden, hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan çoban Yusuf Namlı, Gürcistan'da yakalandı. Şüphelinin Türkiye'ye getirilmesi için hukuki sürecin başlatıldığı öğrenildi.
Sabah'tan Nazrin Malikova'nın haberine göre, Fikriye Turgut'un kızı Aysel Aydemir Yılmaz yaptığı açıklamada, Yusuf Namlı'nın annesinin ölümünden birkaç ay sonra sürüsünü satarak ve bazı kişilerden borç para alarak Gürcistan'a gittiğini söyledi. Yılmaz, şüphelinin elindeki yanık izlerinin de dikkatlerini çektiğini belirtti.
FİKRİYE TURGUT EVİNDE ÖLDÜRÜLÜP CESEDİ ATEŞE VERİLMİŞTİ
Samsun'un Terme ilçesinde 21 Mart 2025'te yaşanan olayda, evinde Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada içeri giren kişiler Fikriye Turgut'un boğazını keserek öldürdü. Şüpheliler, kadının kolundaki 4 bileziği aldıktan sonra cansız bedenini ateşe vererek kaçtı.
Soruşturma kapsamında Turgut'un komşuları Mümin U. (39) ve Şuayip U. (42) gözaltına alınarak tutuklandı. İki isim hakkında "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme", "kadına karşı kasten öldürme", "birden fazla kişi tarafından silahla yağma", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "mala zarar verme" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamalarıyla dava açıldı.
Mümin U. ve Şuayip U., yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti. Davaya ilişkin istinaf süreci devam ederken dosyanın şüphelilerinden Yusuf Namlı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı.
"OLAY GÜNÜ EVE 400-500 METRE MESAFEDEYMİŞ"
Aysel Aydemir Yılmaz, soruşturmanın ilk aşamalarından itibaren Yusuf Namlı'nın adının geçtiğini belirterek şunları söyledi:
"Mümin U. ve Şuayip U.'nun beraat etmesinin ardından dosyaya yeni savcı atandı ve köyde çoban olan Yusuf Namlı üzerine yoğunlaştı. Namlı, annem öldürüldükten sonra birkaç ay beklemiş. Önce sürüsünü satmış. Sonra bazı kişilerden borç para almış ve kimseye haber vermeden Gürcistan'a gitmiş."
Namlı'nın olay günü cinayetin işlendiği eve yakın bir noktada bulunduğunu öne süren Yılmaz, "Sanık avukatları kendi müvekkillerini savunurken onun adını vererek 'O da oradaydı. O neden tutuklanmıyor?' şeklinde konuşmuşlardı. Olay günü eve 400-500 metre mesafedeymiş. HTS kayıtlarında, telefon kayıtlarında da yaklaşık 40-50 dakika boyunca annemlerin evinin çevresinde görülmüş." ifadelerini kullandı.
"SAĞ ELİNİN ÜZERİNDE YANIK İZLERİ VARMIŞ"
Yılmaz, Yusuf Namlı'nın sağ elinde yanık izleri bulunduğunu da iddia etti. Annesinin ölümünden sonra uzun süre Mümin U. ve Şuayip U.'dan şüphelendiklerini belirten Yılmaz, olayın hırsızlık olarak değerlendirilmesine de tepki gösterdi.
Yılmaz, "Sağ elinin üst tarafında, parmak aralarında yanıklar varmış. Biz 10 ay boyunca katillerin Şuayip ve Mümin olduğunu düşündüğümüz için başka kimseden şüphelenmedik. Bize sürekli bunun hırsızlık olayı olduğu söylendi. Ama bence bu resmen cinayet. Çünkü sadece bilezikler alınıyor. Küpe alınmıyor, yüzük alınmıyor. Evde başka altınlar ve paralar da var ama onlar da alınmıyor." dedi.
Gürcistan'da yakalanan Yusuf Namlı'nın Türkiye'ye iadesine ilişkin hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi.