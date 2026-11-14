Sabah'tan Nazrin Malikova'nın haberine göre, Fikriye Turgut'un kızı Aysel Aydemir Yılmaz yaptığı açıklamada, Yusuf Namlı'nın annesinin ölümünden birkaç ay sonra sürüsünü satarak ve bazı kişilerden borç para alarak Gürcistan'a gittiğini söyledi. Yılmaz, şüphelinin elindeki yanık izlerinin de dikkatlerini çektiğini belirtti.

Soruşturma kapsamında Turgut'un komşuları Mümin U. (39) ve Şuayip U. (42) gözaltına alınarak tutuklandı. İki isim hakkında "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" , "kadına karşı kasten öldürme" , "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" , "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" , "mala zarar verme" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamalarıyla dava açıldı.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

"OLAY GÜNÜ EVE 400-500 METRE MESAFEDEYMİŞ"

Aysel Aydemir Yılmaz, soruşturmanın ilk aşamalarından itibaren Yusuf Namlı'nın adının geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"Mümin U. ve Şuayip U.'nun beraat etmesinin ardından dosyaya yeni savcı atandı ve köyde çoban olan Yusuf Namlı üzerine yoğunlaştı. Namlı, annem öldürüldükten sonra birkaç ay beklemiş. Önce sürüsünü satmış. Sonra bazı kişilerden borç para almış ve kimseye haber vermeden Gürcistan'a gitmiş."

Namlı'nın olay günü cinayetin işlendiği eve yakın bir noktada bulunduğunu öne süren Yılmaz, "Sanık avukatları kendi müvekkillerini savunurken onun adını vererek 'O da oradaydı. O neden tutuklanmıyor?' şeklinde konuşmuşlardı. Olay günü eve 400-500 metre mesafedeymiş. HTS kayıtlarında, telefon kayıtlarında da yaklaşık 40-50 dakika boyunca annemlerin evinin çevresinde görülmüş." ifadelerini kullandı.