Poz verirken dev dalganın hedefi oldular! Kız Kulesi manzarasında yürekleri ağza getiren anlar

İstanbul’da etkili olan fırtına ve lodos, Üsküdar sahilinde beklenmedik anlara sahne oldu. Kız Kulesi manzarasında fotoğraf çektirmek isteyen 3 kişi, sahile vuran dev dalganın hedefi oldu. Şiddetli dalgayla sırılsıklam olan ve yere düşen kişilerin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.