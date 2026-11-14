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Poz verirken dev dalganın hedefi oldular! Kız Kulesi manzarasında yürekleri ağza getiren anlar

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Poz verirken dev dalganın hedefi oldular! Kız Kulesi manzarasında yürekleri ağza getiren anlar

İstanbul’da etkili olan fırtına ve lodos, Üsküdar sahilinde beklenmedik anlara sahne oldu. Kız Kulesi manzarasında fotoğraf çektirmek isteyen 3 kişi, sahile vuran dev dalganın hedefi oldu. Şiddetli dalgayla sırılsıklam olan ve yere düşen kişilerin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini artıran fırtına ve lodos, denizde dev dalgaları beraberinde getirdi.

FOTOĞRAF ÇEKTİRİRKEN DEV DALGAYA BÖYLE YAKALANDILAR

DEV DALGA BİR ANDA VURDU!

Üsküdar sahilinde Kız Kulesi manzarasında fotoğraf çektirmek isteyen 3 kişi, poz verdikleri sırada dev dalganın sürpriziyle karşılaştı. Sahile büyük bir güçle vuran dalga, üç kişiyi de sırılsıklam etti.

Poz verirken dev dalganın hedefi oldular! Kız Kulesi manzarasında yürekleri ağza getiren anlar - 1

Tuğçe Huy
Editör
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