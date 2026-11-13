Tunceli'de ayılar yerleşim yerlerine indi! Çöp konteynerlerini karıştırdılar
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yiyecek arayan ayılar, yerleşim yerlerine kadar inerek çöp konteynerlerini karıştırdı. Munzur Gözeleri ve Ziyaret köyü çevresinde görüntülenen ayıların kara yoluna çıkması, sürücülerde ve bölge sakinlerinde endişeye neden oldu.
Ovacık ilçesine bağlı Ziyaret köyü ve Munzur Gözeleri çevresinde görülen ayılar, yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine kadar yaklaştı.
Çöp konteynerlerini devirerek yiyecek arayan ayılar, çevrede görüntülendi.
KARA YOLUNA ÇIKAN AYILAR ENDİŞEYE NEDEN OLDU
Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde ayıların sık sık ana kara yoluna çıkması, bölge sakinleri ve güzergahı kullanan sürücüler arasında endişeye yol açtı.
Özellikle akşam ve gece saatlerinde aniden yola çıkan ayılar, trafik güvenliği açısından risk oluşturuyor.
SÜRÜCÜLERE VE VATANDAŞLARA UYARI
Yaban hayvanlarının yaşam alanlarından geçen sürücülerden hızlarını düşürerek dikkatli seyretmeleri istendi.
Vatandaşlara ise çöp ve gıda atıklarını açıkta bırakmamaları, ayılara yaklaşmamaları ve yiyecek vermemeleri gerektiği hatırlatıldı.