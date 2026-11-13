Tunceli'de ayılar yerleşim yerlerine indi! Çöp konteynerlerini karıştırdılar

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yiyecek arayan ayılar, yerleşim yerlerine kadar inerek çöp konteynerlerini karıştırdı. Munzur Gözeleri ve Ziyaret köyü çevresinde görüntülenen ayıların kara yoluna çıkması, sürücülerde ve bölge sakinlerinde endişeye neden oldu.