Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişinin sokakta tüfekle rastgele ateş açması sonucu 1 kadın hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırının ardından aynı tüfekle kendisini de yaralayan şüpheliyle birlikte toplam 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişinin sokakta tüfekle rastgele ateş açması sonucu 1 kadın hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırının ardından aynı tüfekle kendisini de yaralayan şüpheliyle birlikte toplam 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde, D-400 kara yolu kenarındaki iş yerlerinin önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz açıklanmayan bir kişi, kaldırımda yürüdüğü sırada yanında bulunan tüfekle çevreye rastgele ateş açtı.

1 KADIN HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Açılan ateş sonucu bir kadın olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Saldırının ardından şüpheli, olayda kullandığı tüfekle kendisini de yaraladı.

SALDIRGAN DAHİL 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, saldırganın da aralarında bulunduğu 5 yaralıyı ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği bölgede inceleme başlattı.