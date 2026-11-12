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Mersin'de sokak ortasında silahlı dehşet! 1 ölü, 5 yaralı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mersin'de sokak ortasında silahlı dehşet! 1 ölü, 5 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişinin sokakta tüfekle rastgele ateş açması sonucu 1 kadın hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırının ardından aynı tüfekle kendisini de yaralayan şüpheliyle birlikte toplam 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişinin sokakta tüfekle rastgele ateş açması sonucu 1 kadın hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırının ardından aynı tüfekle kendisini de yaralayan şüpheliyle birlikte toplam 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde, D-400 kara yolu kenarındaki iş yerlerinin önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz açıklanmayan bir kişi, kaldırımda yürüdüğü sırada yanında bulunan tüfekle çevreye rastgele ateş açtı.
1 KADIN HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI
Açılan ateş sonucu bir kadın olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Saldırının ardından şüpheli, olayda kullandığı tüfekle kendisini de yaraladı.
SALDIRGAN DAHİL 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, saldırganın da aralarında bulunduğu 5 yaralıyı ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri, olayın meydana geldiği bölgede inceleme başlattı.

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