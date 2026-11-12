Bayrampaşa'da yıkım sırasında korkutan olay! Bina tahliye edildi

İstanbul Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen yıkım çalışmaları sırasında bitişikteki 4 katlı bina zarar gördü. Duvarının bir kısmı açılan binanın sakinleri panikle sokağa çıkarken, yapı tedbir amaçlı tahliye edildi. Gidecek yeri olmayan vatandaşlar otellere yerleştirildi.

Olay, Bayrampaşa ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında bir binada yürütülen yıkım çalışmaları sırasında bitişikte bulunan 4 katlı yapı zarar gördü.

Hasar nedeniyle binanın duvarının bir kısmı açılırken, içeride bulunan vatandaşlar panikle sokağa çıktı.

POLİS VE ZABITA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Zabıta ekipleri, hasar gören binanın çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından 4 katlı binanın tedbir amaçlı tahliye edilmesine karar verildi.

GİDECEK YERİ OLMAYANLAR OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Tahliye edilen bina sakinlerinden bazıları yakınlarının evlerine giderken, kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar otellere yerleştirildi.

Hasar gören binayla ilgili inceleme sürüyor.