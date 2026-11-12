Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 seferin iptal edildiğini duyurdu. Bursa, İstanbul ve Armutlu arasında yapılması planlanan seferlerin hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 seferin iptal edildiğini açıkladı. İptallerin Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarında uygulanacağı belirtildi.

BUDO'DAN 8 SEFERE İPTAL KARARI

BUDO'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemeyecek.

İPTAL EDİLEN BUDO SEFERLERİ

1. 07.00 – Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

2. 08.00 – İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

3. 09.30 – Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

4. 09.30 – Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

5. 10.00 – Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

6. 11.30 – İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

7. 11.30 – İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

8. 13.00 – Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)