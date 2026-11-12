BUDO'dan iptaller! 8 sefer yapılamayacak
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 seferin iptal edildiğini duyurdu. Bursa, İstanbul ve Armutlu arasında yapılması planlanan seferlerin hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 seferin iptal edildiğini açıkladı. İptallerin Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarında uygulanacağı belirtildi.
BUDO'DAN 8 SEFERE İPTAL KARARI
BUDO'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemeyecek.
İPTAL EDİLEN BUDO SEFERLERİ
1. 07.00 – Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
2. 08.00 – İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
3. 09.30 – Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
4. 09.30 – Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
5. 10.00 – Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
6. 11.30 – İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
7. 11.30 – İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
8. 13.00 – Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)