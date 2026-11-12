Rize'de feci kaza! Dereye uçan kamyonette 3 can kaybı
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Rize'nin Çayeli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin dereye devrilmesi sonucu 71, 70 ve 60 yaşlarındaki 3 kişi hayatını kaybetti. Büyükköy beldesine bağlı Yıldızeli köyünde meydana gelen feci kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kamyonette bulunan 3 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.
Büyükköy beldesine bağlı Yıldızeli köyünde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 ZT 653 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak dereye devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kamyonetteki İdris K. (71), Abdurrahman K. (60) ve Fikri L'nin (70) yaşamını yitirdiğini belirledi.