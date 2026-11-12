Rize'de feci kaza! Dereye uçan kamyonette 3 can kaybı

Rize'nin Çayeli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin dereye devrilmesi sonucu 71, 70 ve 60 yaşlarındaki 3 kişi hayatını kaybetti. Büyükköy beldesine bağlı Yıldızeli köyünde meydana gelen feci kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kamyonette bulunan 3 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.