Aksaray'da feci kaza! Tıra çarpmamak için manevra yaptı: 2 ölü

Aksaray-Konya kara yolunun 30’uncu kilometresinde, Muhammed Mustafa Kaçar (30) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre önüne çıkan sulama borusu yüklü TIR’a çarpmamak için yapılan ani manevra sonucu kontrolden çıktı. Karşı yöne geçerek şarampole devrilen otomobilde sürücü Kaçar ile aynı bankada çalıştığı Muhammed Ergün (31) hayatını kaybetti.

Aksaray'da kontrolden çıkan otomobilin karşı yöne geçerek şarampole devrildiği kazada 2 kişi öldü.

TIRA ÇARPMAMAK İÇİN TAKLA ATTI Kaza, saat 18.30 sıralarında Aksaray Konya kara yolu 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Sultanhanı ilçesinde bir bankada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Muhammed Mustafa Kaçar (30) yönetimindeki 68 AGM074 otomobil, iddiaya göre önüne çıkan sulama borusu yüklü TIR'a çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması sonucu kontrolden çıktı. Karşı yöne geçen otomobil şarampole takla attı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Muhammed Mustafa Kaçar ile aynı bankada çalışan Muhammed Ergün (31) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Kaçar ile Ergün'ün yaşamını yitirdiği belirledi. 2 kişinin cesedi incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.