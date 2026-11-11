Sultangazi'de annesine sürpriz hazırlayan 10 yaşındaki Hayrunnisa'nın mutfakta unuttuğu yağ yangına neden oldu
İstanbul Sultangazi'de çalışan annesine sürpriz yapmak için yemek hazırlamak isteyen 10 yaşındaki Hayrunnisa'nın ocakta unuttuğu yağ alev aldı. Çıkan yangında iki kardeş yara almadan kurtulurken, yaşanan panik evdeki çocuk kamerasına yansıdı.
Sultangazi'de annesine sürpriz yapmak için yemek hazırlayan 10 yaşındaki Hayrunnisa'nın ocakta unuttuğu yağ alev aldı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Hayrunnisa ve 12 yaşındaki ağabeyi Muhammet Mustafa yara almadan kurtuldu. İki kardeşin yaşadığı panik anları ise evdeki çocuk kamerası tarafından kaydedildi.
Yangın, 5 Kasım Perşembe günü saat 19.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir binanın giriş katındaki dairede çıktı. İddiaya göre, anneleri işteyken okuldan eve gelen 10 yaşındaki Hayrunnisa, annesine sürpriz yapmak amacıyla yemek hazırlamak istedi. Ocağa yağ koyan çocuk, daha sonra televizyon izlemek için odaya geçti. Ocakta unutulan yağın alev almasıyla evde yangın çıktı.
112'DEN YARDIM İSTEDİ
Bu sırada marketten dönen ağabeyi Muhammet Mustafa'nın kapıya gelmesiyle iki kardeş yangını fark etti. Muhammet Mustafa, telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. İki kardeş yangından yara almadan kurtulurken, dairede büyük çapta hasar meydana geldi.
ÇOCUKLARIN YAŞADIĞI PANİK KAMERADA
Yangının çıkış anı ve iki kardeşin yaşadığı korku dolu anlar, evin içindeki çocuk kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde mutfakta başlayan yangının ardından Hayrunnisa'nın camı açtığı, eve gelen Muhammet Mustafa'nın ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istediği anlar yer aldı. Kayıtlara kardeşlerin yaşadığı panik de yansıdı.