Sultangazi'de annesine sürpriz yapmak için yemek hazırlayan 10 yaşındaki Hayrunnisa'nın ocakta unuttuğu yağ alev aldı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Hayrunnisa ve 12 yaşındaki ağabeyi Muhammet Mustafa yara almadan kurtuldu. İki kardeşin yaşadığı panik anları ise evdeki çocuk kamerası tarafından kaydedildi.

Yangın, 5 Kasım Perşembe günü saat 19.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir binanın giriş katındaki dairede çıktı. İddiaya göre, anneleri işteyken okuldan eve gelen 10 yaşındaki Hayrunnisa, annesine sürpriz yapmak amacıyla yemek hazırlamak istedi. Ocağa yağ koyan çocuk, daha sonra televizyon izlemek için odaya geçti. Ocakta unutulan yağın alev almasıyla evde yangın çıktı.