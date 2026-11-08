Bursa'da çatı katında yangın: 1 kişi dumandan etkilendi
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde beş katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırılırken çatı katında hasar oluştu.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde beş katlı bir binanın çatı katında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın, saat 04.30 sıralarında Küplüpınar Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'ndeki binada çıktı. Elektrik panosunda başladığı öne sürülen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.
İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çatı katında hasar oluşurken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.