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Başkentte EGO otobüsü dehşeti! Refüje çarptı, devrildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Başkentte EGO otobüsü dehşeti! Refüje çarptı, devrildi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki EGO otobüsü, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje ve aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Konya Yolu'nda seyreden 06 DT 9916 plakalı EGO otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine refüje ve aydınlatma direğine çarparak devrildi.

İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan otobüs şoförünü Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası EGO otobüsü bulunduğu yerden vinçle kaldırılırken, yolun trafiğe kapanan Konya istikametinde trafik akışı normale döndü.

#EGO #Trafik Kazası
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