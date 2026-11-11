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2027 umre kayıtları başladı: Ramazan ve Şevval umre başvuruları nasıl yapılır?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2027 umre kayıtları başladı: Ramazan ve Şevval umre başvuruları nasıl yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 yılı Ramazan ve Şevval ayları için düzenlenecek umre turlarının kayıtlarının başladığını duyurdu. Umreye gitmek isteyen vatandaşlar, başvurularını il ve ilçe müftülükleri ile e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

2027 yılında Ramazan ve Şevval aylarında umre ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için başvuru süreci başladı. Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusuyla birlikte kayıtların hangi kanallardan yapılabileceği de netleşti.

2027 RAMAZAN VE ŞEVVAL UMRE KAYITLARI BAŞLADI

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan duyuruya göre, 2027 yılı Ramazan ve Şevval aylarını kapsayan umre organizasyonu için kayıt süreci başladı.

UMRE BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILACAK?

Ramazan ve Şevval aylarında umreye gitmek isteyen vatandaşlar, il ve ilçe müftülüklerine başvurarak kayıt yaptırabilecek.

Başvurular, e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

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