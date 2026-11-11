İstanbul Bağcılar'da içerik üreticisi Mustafa Kurt, bir gökdelenin çatısında güvenlik önlemi olmadan en uç noktaya kadar ilerleyerek video çekti. Dar bir bölümde uzanarak ve çatının kenarında kamera karşısına geçerek yaptığı çekimler sosyal medyada gündem oldu.

Bağcılar'da bir gökdelenin çatısına çıkan içerik üreticisi Mustafa Kurt, tehlikeli hareketleriyle dikkat çekti. Herhangi bir güvenlik önlemi almadan çatının en uç noktasına kadar ilerleyen Kurt'un çektiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Yoğun yapılaşmanın bulunduğu Bağcılar'da gökdelenin çatısına çıkan Mustafa Kurt, video çekimi sırasında yüksekliğe aldırış etmeden hareket etti. Kurt, kimi zaman çatının dar bir bölümünde uzanarak görüntü aldı, kimi zaman da en uç noktaya kadar ilerleyerek kamera karşısına geçti.

TEHLİKELİ ÇEKİMLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Güvenlik önlemi olmadan gerçekleştirilen çekimlerde ortaya çıkan görüntüler, Kurt'un sosyal medya hesabından paylaşıldı. Gökdelenin çatısında sergilediği tehlikeli hareketler ve uç noktadaki çekimleri izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.