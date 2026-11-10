Pendik'te korkunç kaza! CHP'li ilçe başkanı Abidin Ekren ağır yaralı

İstanbul Pendik'te CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren'in kullandığı otomobil, yol bakım tabelasına çarptıktan sonra iki araca daha çarparak devrildi. Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan Ekren, ağır yaralı olarak Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Ekren'in tedavisinin titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.