Pendik'te korkunç kaza! CHP'li ilçe başkanı Abidin Ekren ağır yaralı
İstanbul Pendik'te CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren'in kullandığı otomobil, yol bakım tabelasına çarptıktan sonra iki araca daha çarparak devrildi. Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan Ekren, ağır yaralı olarak Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Ekren'in tedavisinin titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.
Kaza, Tersane Köprüsü Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı Yolu'nun Kurtköy istikametinde meydana geldi.
Ekren'in kullandığı 34 RAB 718 plakalı otomobil, önce yol bakım tabelasına çarptı. Kontrolden çıkan araç, seyir halindeki iki otomobile daha çarparak devrildi.
ARAÇTA SIKIŞTI! İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Kazada otomobilin içerisinde sıkışan Abidin Ekren ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye personeli, Ekren'i sıkıştığı araçtan çıkardı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ekren'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Ekren'in hastanede tedavi altına alındığını belirtti.
Güner, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Pendik'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanemize kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Abidin Ekren'in tedavi süreci sağlık ekiplerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum."