Gaziantep'te feci kaza! Yanan aracına müdahale ederken hayatını kaybetti
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, TAG Otoyolu'nda dorsesi alev alan çekicisine müdahale etmek için aracından inen 34 yaşındaki İsmail Bozdağ, başka bir çekicinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep yönü trafiğe kapatılırken diğer çekicinin sürücüsü gözaltına alındı.
İsmail Bozdağ (34) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen çekicinin dorsesinde, TAG Otoyolu'nun Gaziantep 14. kilometresinde yangın çıktı.
Yangına müdahale etmek amacıyla aracından inen Bozdağ'a, aynı yönde seyreden Feyzi Doğan (33) idaresindeki 33 BNJ 07 plakalı çekici çarptı.
34 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsmail Bozdağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
OTOYOL TRAFİĞE KAPATILDI
Yangının ardından çekici ve dorsede soğutma çalışması başlatılırken otoyolun Gaziantep istikametindeki tüm şeritler trafiğe kapatıldı.
Kazaya karışan çekicinin sürücüsü Feyzi Doğan ise gözaltına alındı.