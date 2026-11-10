Gaziantep'te feci kaza! Yanan aracına müdahale ederken hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, TAG Otoyolu'nda dorsesi alev alan çekicisine müdahale etmek için aracından inen 34 yaşındaki İsmail Bozdağ, başka bir çekicinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep yönü trafiğe kapatılırken diğer çekicinin sürücüsü gözaltına alındı.