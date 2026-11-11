Konya'da minibüs tıra arkadan çarptı! 2'si çocuk 8 yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde minibüsün aynı yönde ilerleyen tırın yarı römorkuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Karapınar-Konya kara yolunda meydana geldi. Konya'dan Karapınar istikametine seyreden İ.A. yönetimindeki 63 ALR 684 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen R.Ç. idaresindeki 42 ALF 724 plakalı çekiciye bağlı yarı römorka arkadan çarptı.
2'Sİ ÇOCUK 8 KİŞİ YARALANDI
Kazada minibüs sürücüsü İ.A. ile 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.