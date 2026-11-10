Bilecik'te freni boşalan tır devrildi: Sürücü araçtan atlayarak kurtuldu
Bilecik’in Yenipazar ilçesinde frenleri boşalarak kontrolden çıkan tır, yol kenarına devrildi. Devrilmeden önce araçtan çıkmayı başaran yaralı sürücü, ilk tedavisinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Kavacık köyünde, frenleri boşalan tır devrildi. Tır devrilmeden önce araçtan çıkmayı başaran sürücü Emrah M. yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, orman yolundan inişe geçen Emrah M. yönetimindeki Federal Mermer Ocağına ait 11 ACV 884 plakalı tırın fren hidroliklerinin boşalması sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır, yolun sağ tarafına devrildi.
YARALI SÜRÜCÜ İLK TEDAVİSİNİN ARDINDAN SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Ekipler, Emrah M.'yi Yenipazar İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı.
Sürücü, buradaki tedavisinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.