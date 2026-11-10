Osmaniye'de yaşayan 1 yaş 10 aylık Miraç Kurt, karaciğer nakli için 10 kiloya ulaşması gerektiği söylenmesine rağmen Antalya'da 6,5 kiloyken ameliyat edildi. Dayısından alınan karaciğerle sağlığına kavuşan Miraç bebeğin taburculuk aşamasına geldiği bildirildi. Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, 10 kilogramın altındaki bebeklere de başarılı şekilde karaciğer nakli yapılabildiğini vurguladı.

Osmaniye'de yaşayan Kurt ailesinin ikiz bebeklerine, doğumlarından yaklaşık bir ay sonra yapılan WES testiyle PFIC olarak bilinen doğuştan karaciğer hastalığı teşhisi konuldu. İlaçla tedavisi bulunmadığı belirtilen hastalık nedeniyle iki bebeğin de karaciğer nakli olması gerektiği aileye bildirildi. Başvurdukları merkezlerde çocukların 10 kilograma ulaşmasının beklenmesi gerektiği söylenen aile, yaklaşık 2 yıl boyunca bu süreci bekledi. İKİZİNİ KAYBETTİ, 6,5 KİLOYKEN HAYATA TUTUNDU! BABANIN TEK HAYALİ Ancak ikizlerden biri, ileri evre karaciğer yetmezliği nedeniyle nakil şansı bulamadan hayatını kaybetti. Aile, 1 yıl 10 aylık ve 6,5 kilogram ağırlığındaki Miraç için Antalya'ya başvurdu. Baba Orhan Kurt ve dayısı verici olmak için gönüllü oldu. Yapılan değerlendirmede dayısının karaciğerinin daha uygun bulunması üzerine canlı vericili nakil gerçekleştirildi. Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatın ardından Miraç bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburculuk aşamasına geldiği bildirildi.

(Foto: İHA) "BÜTÜN DEĞERLERİ NORMALE DÖNDÜ" Miraç bebeğin tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, bebeğin yaklaşık bir ay önce Osmaniye'den kendilerine başvurduğunu söyledi. İkiz kardeşlerin ikisinde de doğuştan gelen ailesel kolestatik sendrom (PFIC) bulunduğunu belirten Aliosmanoğlu, kardeşinin nakil şansı bulamadan hayatını kaybettiğini anlattı. Miraç'ın nakil hazırlıklarının tamamlandığını ve dayısının donör olarak uygun bulunduğunu ifade eden Aliosmanoğlu, "Şu anda gayet iyi durumda. Taburculuk aşamasına geldi. Bütün değerleri normale döndü, genel durumu iyi ve beslenebiliyor. Genel durumu itibarıyla artık normal bir bebek haline gelmiş durumda" dedi. "10 KİLOGRAMA ULAŞMALARINI BEKLERKEN HAYATLARINI KAYBEDEBİLİYORLAR" Bebeklerde karaciğer nakli için 10 kilogram ağırlığa ulaşılmasının beklenmesinin eski bir yaklaşım olduğunu vurgulayan Aliosmanoğlu, bu konudaki bilimsel çalışmaların değiştiğini belirtti. Aliosmanoğlu, 10 kilogramın altındaki bebeklere yapılan nakillerin başarı oranlarının daha büyük bebeklerle aynı seviyelere ulaşabildiğini gösteren çok sayıda çalışma yayımlandığını söyledi. Miraç bebeğin de yaklaşık 2 yaşında ve 6,5 kilogram ağırlığında olduğunu hatırlatan Aliosmanoğlu, "Bu çocukların 10 kilograma ulaşması neredeyse imkansız. Maalesef bu bebeklerin bir kısmı 10 kilograma ulaşmayı beklerken hayatını kaybedebiliyor" diye konuştu.

(Foto: İHA) SON 5 YILDA 150'YE YAKIN BEBEĞE NAKİL YAPILDI Merkezlerinde son 5 yılda yaklaşık 250 bebek nakli gerçekleştirdiklerini belirten Aliosmanoğlu, bunların 150'ye yakınının 10 kilogramın altındaki bebeklerden oluştuğunu ifade etti. Bu bebeklerin büyük bölümünün 4-5 kilogram ağırlığında olduğunu aktaran Aliosmanoğlu, nakil başarı oranlarının daha büyük bebekler ve erişkin hastalarla benzer seviyelerde seyrettiğini söyledi. Aliosmanoğlu, "10 kilogramın altındaki bebeklere de gayet başarılı bir şekilde karaciğer nakli yapılabiliyor, yapabiliyoruz. Bunu ailelerin yeniden duyması ve bilmesi için söylüyorum. Bebeklerin karaciğer nakli için 10 kilograma ulaşmalarını beklemelerine gerek yok" ifadelerini kullandı. "BİRİNİ KAYBETTİK AMA DİĞER OĞLUM HAYATA TUTUNDU" Miraç bebeğin babası Orhan Kurt, çocuklarının hastalığını doğumlarından yaklaşık bir ay sonra öğrendiklerini anlattı. WES testi sonucunda PFIC teşhisi konulduğunu ve ilaçla tedavisinin bulunmadığının söylendiğini belirten Kurt, nakil için başvurdukları merkezde çocuklarının 10 kilograma ulaşmasının beklendiğini ifade etti. Yaklaşık 2 yaşına kadar beklediklerini söyleyen Kurt, "En son buraya geldik. Diğer oğlumuzu kaybettik. Ama Miraç'ı kazandık, karaciğer nakli oldu" dedi. Miraç'ın yaşıtlarına göre daha zayıf olduğunu, kilo almakta ve yürümekte zorlandığını anlatan Kurt, donör olmak için önce kendisinin, ardından dayısının başvurduğunu belirtti. Yapılan değerlendirmede dayısının uygun bulunduğunu söyleyen baba Kurt, "Çok şükür. Oğlumuzu kaybetmedik. Birini kaybettik ama diğer oğlum hayata tutundu. Bu bizim için çok büyük bir şey" diye konuştu.