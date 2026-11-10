Muğla’nın Bodrum ilçesinde Portekiz uyruklu iki kişi ile esnaf arasında çıkan kavgada ağır yaralanan 17 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki şüpheli tutuklanırken iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletmede çıkan kavgada ağır yaralanan 17 yaşındaki genç, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Portekiz uyruklu iki kişi ile esnaf arasında çıkan kavgada toplam dört kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan J.G.F. (36) ve C.F. (34), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Adliyeye sevk edilen diğer iki kişi Y.A. ile F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İŞLETMEDEKİ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kavga, Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir işletmede saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, işletmeye gelen ve alkollü oldukları öne sürülen J.G.F. ile C.F., henüz bilinmeyen nedenle küfür etmeye başladı.

Bunun üzerine işletmeciler ile müşteriler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yaşanan arbedede dört kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

AĞIR YARALANAN GENÇ HASTANEDE KURTARILAMADI

Kavgada aldığı darbenin ardından yere düşerek başını sert zemine çarpan genç, ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hafif yaralanan E.K. (28) ise özel bir hastanede tedaviye alındı.

Ağır yaralı genci tedaviye alan doktorlar, akşam saatlerinde yapılan müdahalelere rağmen genci kurtaramadı.

GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEYEN POLİS ŞÜPHELİLERİ YAKALADI

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek olay yerinden ayrılan J.G.F. ve C.F.'yi yakaladı. Polis, iki şüpheliyi hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen J.G.F. ile C.F., gencin hayatını kaybetmesinden önce tutuklandı. Aynı olay kapsamında gözaltına alınan Y.A. ile F.A. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.