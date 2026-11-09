Giresun İl Sağlık Müdürlüğü, Özel Ada Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen bir kişinin ameliyatlara katılarak hastalara müdahale ettiği iddiası üzerine inceleme başlattı. Şikayet konusu fotoğraf ve videoların bir vatandaş tarafından CİMER başvurusuna eklendiği öğrenildi.

Başvuruda, tıbbi eğitimi ve sağlık personeli olarak çalışma yetkisi bulunmadığı öne sürülen kişinin uzun süredir ameliyatlara girdiği, doktor ve ameliyat hemşiresi gibi müdahalelerde bulunduğu iddia edildi. Hasta kayıtlarında ise başka sağlık çalışanlarının isimlerinin kullanıldığı ileri sürüldü.