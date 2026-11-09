Giresun'da Özel Ada Hastanesi hakkında skandal iddia: Ameliyata temizlik işçisi girdi!
Giresun'da daha önce kalp krizi şüphesiyle hastaneden taburcu edilen bir hastanın dakikalar sonra kalbinin durmasıyla gündeme gelen Özel Ada Hastanesi hakkında yeni bir iddia üzerine soruşturma başlatıldı. Hastanede temizlik görevlisi olarak çalıştığı öne sürülen bir kişinin ameliyatlara katıldığı, doktor ve ameliyat hemşiresi gibi hastalara müdahalede bulunduğu iddiaları üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Giresun İl Sağlık Müdürlüğü, Özel Ada Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen bir kişinin ameliyatlara katılarak hastalara müdahale ettiği iddiası üzerine inceleme başlattı. Şikayet konusu fotoğraf ve videoların bir vatandaş tarafından CİMER başvurusuna eklendiği öğrenildi.
Başvuruda, tıbbi eğitimi ve sağlık personeli olarak çalışma yetkisi bulunmadığı öne sürülen kişinin uzun süredir ameliyatlara girdiği, doktor ve ameliyat hemşiresi gibi müdahalelerde bulunduğu iddia edildi. Hasta kayıtlarında ise başka sağlık çalışanlarının isimlerinin kullanıldığı ileri sürüldü.
TANITIM VİDEOLARI ŞİKAYET BAŞVURUSUNA EKLENDİ
İddialara konu görüntülerin, hastanenin tanıtım amacıyla hazırlayıp sosyal medya hesaplarında yayımladığı videolarda yer aldığı belirtildi. Görüntüleri izleyen vatandaşın, çalışanın hastanedeki fotoğraf ve video kayıtlarını başvurusuna eklediği aktarıldı.
CİMER başvurusunun ardından İl Sağlık Müdürlüğünün iddialarla ilgili inceleme ve soruşturma süreci başlattığı öğrenildi.
ÖNCEKİ HASTA DOSYASINDA DA BAŞVURU YAPILMIŞTI
Aynı hastane, daha önce kalp krizi şüphesiyle acil servise başvuran Salih Aydın'ın taburcu edildikten dakikalar sonra fenalaşarak kalbinin durduğu iddiasıyla gündeme gelmişti.
Hasta yakınları, Aydın'ın hastaneden ayrıldıktan kısa süre sonra aracında fenalaştığını ve kalbinin durduğunu ileri sürmüştü. Aydın'ın aynı hastaneye bu kez "kırmızı kod" ile yeniden getirildiği; elektroşok ve kalp masajının ardından acil anjiyo yapılarak stent takıldığı ve yoğun bakımda tedaviye alındığı aktarılmıştı.
Aile, ilk başvurudaki değerlendirme ve müdahalenin yetersiz olduğunu savunarak yetkili kurumlara başvurmuştu.
ÖN İNCELEME SONUCUNDA SORUŞTURMA İZNİ
Ailenin başvurusu üzerine Sağlık Bakanlığının yürüttüğü ön inceleme kapsamında hazırlanan dosyayı, Sağlık Meslek Mensupları Mesleki Sorumluluk Kurulu değerlendirmişti.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 25 Şubat 2026 tarihli yazısında, ilgili sağlık meslek mensubu hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildiği bildirilmişti. Yazıda, kararın gereğinin yerine getirilmesi için dosyanın Giresun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildiği belirtilmişti.