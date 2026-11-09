Bağcılar'da 2 yıl önce 8 aylık eşi Kıymet Çetinkaya'yı boğazından bıçaklayarak öldüren İsa Çetinkaya'nın yargılandığı davanın gerekçeli kararına ulaşıldı. Gerekçeli kararda; katil zanlısı Çetinkaya'nın 'halüsinasyon gördüğü ve akıl sağlığının yerinde olmadığı' iddiasını, Adli Tıp Kurumu raporunun bozduğuna dikkat çekildi. Raporda, sanığın akıl sağlığının yerinde ve ceza sorumluluğunun tam olduğu vurgulandı.

Bağcılar'da eşi Kıymet Çetinkaya'yı öldüren İsa Çetinkaya'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını açıkladı. Mahkeme, sanığın eşine karşı kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olduğuna hükmetti. Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, gerekçeli kararda İsa Çetinkaya'nın halüsinasyon gördüğü ve akıl sağlığının yerinde olmadığı yönündeki savunmasına ilişkin değerlendirmeler yer aldı. Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulunun raporu, sanığın suç tarihinde ceza sorumluluğunun tam olduğunu ortaya koydu. Olay, 14 Ağustos 2024'te meydana geldi. Sekiz ay önce evlendiği eşini bıçaklayan İsa Çetinkaya, polisi arayarak kendisini ihbar etti. Hastaneye kaldırılan Kıymet Çetinkaya, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı İsa Çetinkaya ise tutuklandı.

HALÜSİNASYON SAVUNMASINA KARŞI ADLİ TIP DEĞERLENDİRMESİ Sanık, savunmasında olay günü evde halüsinasyon görmeye başladığını, eşinin kendisini zehirleyeceğini veya öldüreceğini düşündüğünü iddia etti. Mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdığını anlatan Çetinkaya, bıçak darbelerinin sayısını hatırlamadığını ve pişman olduğunu söyledi. Ceza sorumluluğunun değerlendirilmesi için dosya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kurumun 4. İhtisas Kurulu, sanığın 14 Ağustos 2024'te işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak düzeyde akıl hastalığı ya da zeka geriliği bulunmadığını belirtti. Raporda, sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğu bildirildi.