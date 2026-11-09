Adana'nın Kozan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 15.28'de kaydedilen depremin yerin 15,35 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

Adana'nın Kozan ilçesi 4,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 9 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 15.28'de meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Kozan, derinliğini ise 15,35 kilometre olarak açıkladı.

AFAD DEPREMİN AYRINTILARINI PAYLAŞTI

AFAD'ın verilerine göre, saat 15.28.19'da kaydedilen depremin büyüklüğü 4,6 (Mw) olarak ölçüldü.

Yerin 15,35 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin koordinatları 37.5505 kuzey enlemi ve 35.626 doğu boylamı olarak belirlendi.