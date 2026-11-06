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AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 18.26'da Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının 6,95 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Akdeniz açıklarında saat 18.26'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın paylaşımı (Foto: Ahaber.com.tr) AFAD'ın paylaşımı (Foto: Ahaber.com.tr)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı, Muğla'nın Datça ilçesine 266 kilometre uzaklıkta kaydedildi.

Depremin, 6,95 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE:

2026-11-06 18:26:54 34.4485 26.35167 6.95 MW 4.1 Akdeniz
2026-11-06 17:57:31 38.63 42.99383 7.0 ML 1.8 Van Gölü - [17.74 km] Tuşba (Van)
2026-11-06 17:08:19 39.20717 27.80333 7.0 ML 1.4 Kırkağaç (Manisa)
2026-11-06 17:02:45 37.775 36.12267 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
2026-11-06 16:46:05 37.91 28.7815 7.0 ML 1.1 Sarayköy (Denizli)
2026-11-06 16:31:12 39.63417 26.05833 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [10.74 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-11-06 16:24:16 37.0205 28.97 7.0 ML 1.0 Köyceğiz (Muğla)
2026-11-06 15:52:42 41.531 32.0175 7.02 ML 1.7 Kilimli (Zonguldak)
2026-11-06 15:42:52 39.19 41.38633 7.0 ML 1.7 Varto (Muş)
2026-11-06 15:41:10 40.82733 30.88267 18.5 ML 3.2 Hendek (Sakarya)
2026-11-06 15:32:03 42.29517 27.192 7.02 ML 1.6 Sredets, Burgaz (Bulgaristan) - [23.52 km] Kofçaz (Kırklareli)

#Akdeniz #Deprem
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