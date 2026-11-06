AFAD'ın paylaşımı (Foto: Ahaber.com.tr)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı, Muğla'nın Datça ilçesine 266 kilometre uzaklıkta kaydedildi.

Depremin, 6,95 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE:

2026-11-06 18:26:54 34.4485 26.35167 6.95 MW 4.1 Akdeniz

2026-11-06 17:57:31 38.63 42.99383 7.0 ML 1.8 Van Gölü - [17.74 km] Tuşba (Van)

2026-11-06 17:08:19 39.20717 27.80333 7.0 ML 1.4 Kırkağaç (Manisa)

2026-11-06 17:02:45 37.775 36.12267 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)

2026-11-06 16:46:05 37.91 28.7815 7.0 ML 1.1 Sarayköy (Denizli)

2026-11-06 16:31:12 39.63417 26.05833 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [10.74 km] Ayvacık (Çanakkale)

2026-11-06 16:24:16 37.0205 28.97 7.0 ML 1.0 Köyceğiz (Muğla)

2026-11-06 15:52:42 41.531 32.0175 7.02 ML 1.7 Kilimli (Zonguldak)

2026-11-06 15:42:52 39.19 41.38633 7.0 ML 1.7 Varto (Muş)

2026-11-06 15:41:10 40.82733 30.88267 18.5 ML 3.2 Hendek (Sakarya)

2026-11-06 15:32:03 42.29517 27.192 7.02 ML 1.6 Sredets, Burgaz (Bulgaristan) - [23.52 km] Kofçaz (Kırklareli)