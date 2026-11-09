BABASI ÖLDÜRÜP KIRSALA GÖMDÜ

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda jandarma ekipleri tarafından yürütülen detaylı saha araştırmaları, mağdur beyanları, gizli tanık ifadeleri ve teknik takip sonucunda; 2014'ten bu yana 'terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan Bakar'ın terör örgütüne katılmadığı, babası R.B. tarafından aralarındaki maddi anlaşmazlıklar nedeniyle öldürüldüğü ve kırsala gömüldüğü yönünde kuvvetli şüpheye ulaşıldı.