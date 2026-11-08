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Niğde'de tartıştığı iki kişiye pompalı tüfekle ateş açtı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Niğde'de tartıştığı iki kişiye pompalı tüfekle ateş açtı

Niğde’nin Kiledere köyünde iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Rıfat Evlendi hayatını kaybetti, Yalçın Demirbaş yaralandı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ekipleri harekete geçti.

Olay, akşam saatlerinde Kiledere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rıfat Evlendi ve Yalçın Demirbaş ile M.Ö. ve ağabeyi H.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

NİĞDE'DE POMPALI TÜFEKLİ DEHŞET!

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö., pompalı tüfekle Evlendi ve Demirbaş'a ateş açtı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırının ardından M.Ö. ve ağabeyi H.Ö. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, ardından ambulanslarla hastaneye sevk etti. Rıfat Evlendi, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yalçın Demirbaş'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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