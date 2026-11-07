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Bursa'da virajı alamayan otomobil refüjü aşarak karşı şeritte takla attı: 3 yaralı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bursa'da virajı alamayan otomobil refüjü aşarak karşı şeritte takla attı: 3 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti ve takla attı. Hurdaya dönen araçta mahsur kalan 3 genç yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, çevre yolunda seyir halinde olan Ömer A. (19) yönetimindeki 16 K 8768 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüjü aşan otomobil, karşı şeride geçerek takla attı ve ters şekilde durabildi.

Bursa'da virajı alamayan otomobil refüjü aşarak karşı şeritte takla attı: 3 yaralı - 1

Kazada sürücü Ömer A. ile araçta yolcu olarak bulunan Berat A. (19) ve Semih B. (16) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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