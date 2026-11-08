Kütahya’da feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı
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Kütahya'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı feci bir kaza yaşandı. Kaza sırasında otomobilde sıkışan sürücü ekipler tarafından kurtarıldı. 4 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kütahya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi.
OTOMOBİL İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI
Ali Ö. idaresindeki 06 FVR 102 plakalı minibüs, Fuatpaşa Mahallesi Ahievren Caddesi'nde ara sokaktan çıkan Bahadır G'nin kullandığı 64 LY 968 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ YARALANDI: BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkarılan sürücü Bahadır G. ile minibüs sürücüsü Ali Ö. ve minibüste yolcu olarak bulunan Vahide Ö. ile Yıldız K., sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Bahadır G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.