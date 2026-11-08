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Kütahya’da feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Kütahya’da feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı

Kütahya'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı feci bir kaza yaşandı. Kaza sırasında otomobilde sıkışan sürücü ekipler tarafından kurtarıldı. 4 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kütahya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi.

Kütahya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. (Foto: AA)Kütahya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. (Foto: AA)

OTOMOBİL İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI

Ali Ö. idaresindeki 06 FVR 102 plakalı minibüs, Fuatpaşa Mahallesi Ahievren Caddesi'nde ara sokaktan çıkan Bahadır G'nin kullandığı 64 LY 968 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (Foto: AA)Kazada otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (Foto: AA)

4 KİŞİ YARALANDI: BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkarılan sürücü Bahadır G. ile minibüs sürücüsü Ali Ö. ve minibüste yolcu olarak bulunan Vahide Ö. ile Yıldız K., sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Bahadır G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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