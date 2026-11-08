Kütahya’da feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı

Kütahya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (Foto: AA)

4 KİŞİ YARALANDI: BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkarılan sürücü Bahadır G. ile minibüs sürücüsü Ali Ö. ve minibüste yolcu olarak bulunan Vahide Ö. ile Yıldız K., sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Bahadır G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.