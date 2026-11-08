Avcılar'da feci kaza: Otomobil direğe çarptı, 1'i ağır 5 yaralı!
D100’ün Küçükçekmece yönünde kontrolden çıkan otomobil, aynı yöndeki bir araca ve aydınlatma direğine çarptı. İtfaiyenin araçtan çıkardığı yaralılar hastanelere kaldırılırken kazada yaralanan 5 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde gece saatlerinde bir otomobil, önce aynı yönde ilerleyen başka bir araca, ardından yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. D100 kara yolunun Küçükçekmece yönünde, Cihangir Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Sürücünün alkollü olduğu öne sürüldü.
ARAÇTA SIKIŞAN YARALILARI İTFAİYE ÇIKARDI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, ağır hasar alan otomobilde sıkışan yaralıları araçtan çıkardı.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini olay yerinde yaptıkları yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü.
Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.