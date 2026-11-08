Avcılar'da feci kaza: Otomobil direğe çarptı, 1'i ağır 5 yaralı!

D100’ün Küçükçekmece yönünde kontrolden çıkan otomobil, aynı yöndeki bir araca ve aydınlatma direğine çarptı. İtfaiyenin araçtan çıkardığı yaralılar hastanelere kaldırılırken kazada yaralanan 5 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.