Bartın'da iki kuzenin domuz avı faciayla sonuçlandı. Ormanda ayrı noktalarda avlanan İ.Y., çalıların arasından gelen hışırtıyı yabani hayvan sanarak ateş etti. Vurduğu kişinin kuzeni olduğunu gören şahıs büyük şok yaşarken, Muhittin Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Bartın'ın Akağaç köyü Göcü mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre İ.Y., amcasının oğlu Muhittin Y. ile birlikte domuz avına çıktı. Bir süre beraber avlanan iki kuzen, daha sonra farklı bölgelerde dolaşarak avlanmaya devam etmek için birbirlerinden ayrıldı.

Ormanda ayrı noktalarda ilerleyen İ.Y., bir süre sonra çalıların arasından gelen hışırtıyı duydu. İddiaya göre sesin yabani bir hayvandan geldiğini düşünen İ.Y., hışırtının geldiği yöne doğru av tüfeğiyle ateş etti.

VURDUĞU KİŞİNİN KUZENİ OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Ateş ettiği noktaya giden İ.Y., amcasının oğlu Muhittin Y.'yi kanlar içerisinde buldu. Büyük şok yaşayan İ.Y., vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhittin Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İ.Y. GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan incelemelerin ardından Muhittin Y.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından İ.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.