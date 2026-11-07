Sakarya'da korkutan heyelan! Yamaçtan kopan tonlarca toprak yolu kapattı:

Akyazı ilçesinde Merkez Yeniköy ile Güzlek mahallelerini birbirine bağlayan yolda, etkili olan yağışların ardından heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan büyük miktardaki toprak kütlesi yola sürüklenerek güzergahı tamamen ulaşıma kapattı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Akyazı Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle yola kayan toprağın kaldırılması ve güzergahın güvenli hale getirilmesi için çalışma başlattı.

"ÖNCELİĞİMİZ HEMŞEHRİLERİMİZİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK"

Yolun, hasar tamamen giderilene kadar ulaşıma kapalı kalacağını belirten Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Soykan, "Ekiplerimiz bölgede çalışmalara başladı. Büyük bir toprak kütlesinin kayması nedeniyle yolumuz bir süre daha ulaşıma kapalı olacak. Önceliğimiz, hemşehrilerimizin güvenliğini sağlamak. Toprağın kaldırılması ve yolun güvenli hale getirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan bu süreçte alternatif güzergahları kullanmalarını rica ediyorum." dedi.