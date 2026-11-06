Trump’tan İran mesajı: “Görüşmeler sürüyor"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada İran ile yürütülen temasların sürdüğünü ve sürecin olumlu ilerlediğini duyurdu. Hürmüz Boğazı’nda petrol sevkiyatının güvenliği konusunda da önemli ilerleme kaydedildiğini belirten Trump, “İran konusunda çok iyi gidiyoruz. İran ile görüşüyoruz.” sözleriyle dikkat çekti.