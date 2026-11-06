Ankara'da amatör futbol takımlarının mücadele ettiği halı saha turnuvasında şiddet olayı yaşandı. Maç sırasında ikili mücadeleyle başlayan gerginlik, kısa sürede tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü. Bir kişinin elinde tabancayla sahaya girmesi ise yaşanan olayın boyutunu gözler önüne serdi.

Turnuva kapsamında dün akşam oynanan karşılaşmada tansiyon, iki takım oyuncusu arasında yaşanan ikili mücadelenin ardından yükseldi.

Başlayan sözlü tartışmaya yedek kulübelerindeki ve sahadaki diğer futbolcular da dahil oldu. Kısa sürede büyüyen kavgada taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Maçı kenardan izleyen bazı seyirciler de tel örgüleri aşarak sahaya girdi.

Görgü tanıkları yaşananları, "İkili mücadelenin ardından oyuncular arasındaki tartışma büyüdü. Diğer futbolcuların ve maçı izleyenlerin de sahaya girmesiyle ortalık bir anda savaş alanına döndü." sözleriyle anlattı.

ELİNDE TABANCAYLA SAHAYA GİRDİ! O ANLAR CANLI YAYINDA

Sahadaki kavga büyürken bir kişinin belinden çıkardığı tabancayla koşarak sahaya girdiği görüldü. Kavganın ortasına dalan silahlı şahsın görüntüleri, halı sahanın sosyal medya hesabından yapılan canlı yayına saniye saniye yansıdı.

Emniyet kaynakları, görüntülere ilişkin, "Sanal medya üzerinden canlı aktarılan görüntülerde, saha içinde çıkan kavga sırasında bir kişinin elinde tabancayla açıkça sahaya girdiği tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

POLİS SİLAHLI ŞAHSIN PEŞİNDE

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Canlı yayın kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, silahla sahaya giren kişinin ve kavgaya karışan diğer şüphelilerin kimliklerini belirleyerek yakalanmaları için çalışma başlattı.