Diyarbakır'da trafik kazası! Araçlar birbirine girdi: 3 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi.

Seyir halindeki minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.