İstanbul'un Şişli ilçesinde devrilen ağaç paniğe neden oldu. Teşvikiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda ağaç, sokak üzerine devrilirken 4 motosiklet ve 2 otomobilde hasar oluştu. Devrilen ağaç nedeniyle sokak trafiğe kapandı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Teşvikiye Mahallesi Büyük Çiftlik Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarındaki akasya ağacının araçların üzerine devrildiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.