Şişli'de devrilen ağaç 4 motosiklet ve 2 otomobile zarar verdi, sokak trafiğe kapandı
İstanbul Şişli'de yol kenarında bulunan akasya ağacı, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki 2 otomobil ve 4 motosikletin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, 2 otomobilde hasar oluştu. Devrilen ağaç nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı.
İstanbul'un Şişli ilçesinde devrilen ağaç paniğe neden oldu. Teşvikiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda ağaç, sokak üzerine devrilirken 4 motosiklet ve 2 otomobilde hasar oluştu. Devrilen ağaç nedeniyle sokak trafiğe kapandı.
Olay, saat 08.30 sıralarında Teşvikiye Mahallesi Büyük Çiftlik Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarındaki akasya ağacının araçların üzerine devrildiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI
Devrilen ağaç nedeniyle Büyük Çiftlik Sokak trafiğe kapatıldı. Ekipler, sokak girişine güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı.
Ağacın kesilerek kaldırılması ve zarar gören araçların bölgeden çıkarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.