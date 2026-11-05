Antalya'da markette bıçaklı saldırı: Güvenlik görevlisini yaralayan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaklaşık 3 bin 500 lira değerindeki ürünü parasını ödemeden marketten çıkarmaya çalışan şüpheli, kendisini fark eden güvenlik görevlisini bıçakladı. Olayın ardından yakalanan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 11 ay hapis cezası bulunduğu belirtilen şüpheli tutuklandı.