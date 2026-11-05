Antalya'da markette bıçaklı saldırı: Güvenlik görevlisini yaralayan şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaklaşık 3 bin 500 lira değerindeki ürünü parasını ödemeden marketten çıkarmaya çalışan şüpheli, kendisini fark eden güvenlik görevlisini bıçakladı. Olayın ardından yakalanan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 11 ay hapis cezası bulunduğu belirtilen şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir zincir marketten yaklaşık 3 bin 500 lira değerindeki ürünü ücretini ödemeden çıkarmaya çalışan şüpheli, kendisini fark eden güvenlik görevlisini kesici aletle yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 11 ay hapis cezası bulunduğu belirtilen E.C.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ BIÇAKLAYIP KAÇTI
Olay, Muratpaşa ilçesindeki bir zincir markette meydana geldi. Market reyonundan yaklaşık 3 bin 500 lira değerinde ürün alan şüpheli, ücretini ödemeden iş yerinden çıkmaya çalıştı. Durumu fark eden güvenlik görevlisi şüpheliye müdahale etmek istedi.
Bunun üzerine şüpheli, güvenlik görevlisini vücudunun çeşitli yerlerinden kesici aletle yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
6 YIL 11 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYORDU
İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan takip sonucunda olayın şüphelisi E.C.T. yakalandı.
Hakkında 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.C.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.