İzmir'de yangın faciası: Anne hayatını kaybetti 2 oğlu tedaviye alındı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde, Enç ailesinin evinde çıkan yangın faciaya neden oldu. Dumandan etkilenen 23 yaşındaki anne Dılgıran Enç yaşamını yitirdi, çocukları 7 yaşındaki Enver ve 8 yaşındaki Aras Enç ise hastanede tedaviye alındı.
Torbalı'nın Yemişlik Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairenin mutfağında, bugün saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
ANNE HAYATINI KAYBETTİ
Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken dumandan etkilenen Dılgıran Enç ile oğulları Enver Enç ve Aras Enç, Torbalı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan Dılgıran Enç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
2 OĞLU HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI
Enver ve Aras Enç kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.