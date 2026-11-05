İzmir'de yangın faciası: Anne hayatını kaybetti 2 oğlu tedaviye alındı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, Enç ailesinin evinde çıkan yangın faciaya neden oldu. Dumandan etkilenen 23 yaşındaki anne Dılgıran Enç yaşamını yitirdi, çocukları 7 yaşındaki Enver ve 8 yaşındaki Aras Enç ise hastanede tedaviye alındı.