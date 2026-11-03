Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde işçilerin konakladığı konteynerlerde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yatakhane bölümünü sardı. Bölgeye sevk edilen 21 itfaiye personeli ve 9 araçla müdahale edilen yangında 64 yataklı konteyner kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangın, Adapazarı ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'ndeki inşaat alanında meydana geldi. İşçilerin konakladığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, yatakhane olarak kullanılan konteynerleri sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 9 araç ve 21 personel, saat 19.27 itibarıyla yangına müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

64 YATAKLI KONTEYNER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak işçilerin konakladığı 64 yataklı konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen bazı kişilere ise olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.