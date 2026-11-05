Muğla'nın Fethiye ilçesinde ehliyeti iptal edilmesine rağmen trafiğe çıkarak drift yapan sürücüye 496 bin 908 TL idari para cezası uygulandı. Alkol kontrolünü reddeden sürücünün kullandığı aracın sigortasının ve muayenesinin de bulunmadığı belirlendi. Araç, 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde trafikte drift yaptığı belirlenen sürücüye ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanmak ve diğer trafik ihlalleri nedeniyle toplam 496 bin 908 TL idari para cezası uygulandı. Sigortası ve muayenesi bulunmayan araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

EHLİYETİ İPTAL EDİLMİŞ AMA DİREKSİYON BAŞINA GEÇMİŞ

Olay, Fethiye'nin Taşyaka Mahallesi'ndeki Ölüdeniz Caddesi ile 254'üncü Sokak'ın kesişiminde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 06 RVJ 30 plakalı aracın sürücüsü A.E.O.'nun trafikte drift yaptığı tespit edildi. Ekipler, aracı alışveriş merkezi yakınlarında durdurdu.

Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyeti iptal edilmiş olmasına rağmen araç kullandığı belirlendi. Sürücünün alkol ölçümünü reddettiği, aracın zorunlu trafik sigortasının ve muayenesinin de bulunmadığı tespit edildi.

DRİFTİN FATURASI 496 BİN 908 TL OLDU

Sürücüye drift yapmak, ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanmak, alkol kontrolünü reddetmek, zorunlu trafik sigortasının bulunmaması ve araç muayenesinin yaptırılmamış olması nedeniyle toplam 496 bin 908 TL idari para cezası uygulandı.

Araç, çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürülerek 60 gün süreyle trafikten men edildi.

YOĞUN TRAFİKTE DRİFT YAPTI

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde sürücünün yoğun trafikte drift yaparak bölgeden ayrıldığı görüldü.