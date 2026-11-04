Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde 22 yaşındaki Halil D., henüz bilinmeyen bir nedenle annesi ve kız kardeşlerine silahla ateş açtı. Saldırıda abla olay yerinde, anne ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 11 yaşındaki kız kardeşin tedavisi sürerken, kaçan saldırganı yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki Halil D. ile 50 yaşındaki annesi Huriye Çiçek ve 25 yaşındaki kız kardeşi Zeynep Demircan arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Halil D., yanındaki tabancayla annesine ve kız kardeşlerine ateş açtı.

ABLA OLAY YERİNDE, ANNE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda kurşunların hedefi olan Zeynep Demircan, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan anne Huriye Çiçek ile ailenin 11 yaşındaki küçük kızı Melikenur Demircan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Anne Huriye Çiçek, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan 11 yaşındaki Melikenur Demircan'ın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KAÇAN SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayın ardından polis ekipleri, cinayetin işlendiği sokakta ve çevresinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Saldırının ardından olay yerinden kaçan Halil D.'nin yakalanması için kapsamlı arama çalışması başlatıldı. Kanlı olaya ilişkin çok yönlü soruşturma sürüyor.