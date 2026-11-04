Konya'nın Kulu ilçesinde zabıt katibi olarak görev yapan A.S., icra ve hazine hesaplarından yaklaşık 6,5 milyon lirayı zimmetine geçirerek bahiste kaybetti. Eşinin ihbarıyla tutuklanan kadın memur, suçunu itiraf etti. Mahkeme, sanığı 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Kulu Adliyesinde görev yapan kadın memur A.S., 2024 yılının başından itibaren icra ve hazine adına Millî Emlak üzerinden yatırılan paraları kendi hesabına aktarmaya başladı.

Yaklaşık 6,5 milyon lirayı parça parça zimmetine geçiren zabıt kâtibi, usulsüzlüklerin ortaya çıkacağını anlayınca durumu eşine anlattı. Eşinin durumu yetkili mercilere bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, A.S.'yi geçen yılın aralık ayında gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"PARALARLA BAHİS OYNADIM, İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİM" Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan A.S., duruşmada zimmetine geçirdiği paraları bahis sitelerinde kaybettiğini itiraf etti. Sanık savunmasında, "Aldığım paraları bahis oynayarak harcadım. Parayı annemin mobil bankacılık hesabına aktardım. Paraya ihtiyacım yoktu. Bir gün nasıl olsa ortaya çıkacağını düşündüğüm için durumu eşime anlattım. Eşim de durumu yetkili mercilere bildirdi. Yaptıklarımdan dolayı pişmanlık duydum ve intihara teşebbüs ettim. Mirastan kalan malları satarak oluşan zararı karşılamaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

MAHKEMEDEN 13 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

Karar duruşmasında son kez hâkim karşısına çıkan A.S., son savunmasını yaptı. Savunmaları ve dosyadaki delilleri değerlendiren mahkeme heyeti, sanığı zincirleme şekilde zimmet suçundan 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca sanığın tutukluluk hâlinin devamına karar verdi.