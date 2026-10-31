Kartal'da akılalmaz hırsızlık! Yastık kılıfına sakladığı serveti çalındı: Hırsızdan pişkin savunma

İstanbul Kartal'da evini taşıyan 52 yaşındaki Ziya Y.'nin yastık kılıfına sakladığı 135 bin TL ve altınları çalındı. Toplam 194 bin 104 TL zarara uğrayan talihsiz adam, hırsızlığı kredi kartı limitinin tükenmesiyle fark etti. Güvenlik kameralarından yakalanan şüpheli, "Oyuncak sandım, denemek için zeytinyağı aldım." savunması yaptı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre olay, Kartal'da meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yaşadığı binanın yıkılacak olması nedeniyle taşınma kararı alan 52 yaşındaki Ziya Y., 25 Eylül'de eşyalarının nakliyesi için bir firmayla anlaştı.

YASTIK KILIFINA SAKLADIĞI PARA VE ALTINLAR ÇALINDI

Taşınma sırasında tedbirli davranmak isteyen Ziya Y., 135 bin TL nakit para, 3 çeyrek altın ve 2 gram altını bir beze sararak yastık kılıfının içine gizledi. Ancak eşyaların yeni adresine taşınması sırasında hırsızlık olayı yaşandı.

KREDİ KARTI LİMİTİ UYARISI HIRSIZLIĞI ORTAYA ÇIKARDI

Aracına yakıt almak için akaryakıt istasyonuna giden Ziya Y., ödeme sırasında kredi kartında yeterli limit bulunmadığı uyarısıyla karşılaştı. Durumdan şüphelenen Ziya Y., internet bankacılığı üzerinden hesaplarını kontrol etti.

Yapılan incelemede, ek kredi kartından 26 ve 27 Eylül tarihlerinde toplam 13 bin 104 TL tutarında harcama yapıldığını ve nakit avans çekildiğini belirledi. Bunun üzerine evine giden Ziya Y., yastık kılıfına gizlediği para ve ziynet eşyalarının yerinde olmadığını fark etti.



Nakliye sırasında soyulduğunu anlayan Ziya Y.'nin toplam zararının 194 bin 104 TL olduğu belirlendi. Mağdurun şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet güçleri tarafından soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİDEN PİŞKİN SAVUNMA: "OYUNCAK KART SANDIM, ZEYTİNYAĞI ALDIM"

Polis ekiplerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi ve yürüttüğü teknik takip sonucunda şüpheli Fatih M. (37) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda evden para ve altın çaldığı iddiasını reddeden şüpheli, banka kartını bir konteynerde bulduğunu öne sürdü. Fatih M. ifadesinde, "Konteynerde çöpleri karıştırırken kartı buldum. Üzerinde isim yazıyordu, oyuncak kart sandım. Denemek amacıyla marketten 1.299 TL tutarında zeytinyağı aldım. Sonra işlemi iptal ettirip parasını nakit aldım ve sigara alışverişi yaptım. Kartı kırıp attım. Evdeki altın ve paralarla alakam yoktur." dedi.

Şüpheli ayrıca panik atak, kaygı bozukluğu, psikotik belirtili ağır depresif nöbet, duygu durum bozukluğu ve şizoid bozukluğu rahatsızlıklarının bulunduğunu ileri sürdü.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fatih M., adliyeye sevk edildi. İstanbul Adalet Sarayı'nda hâkim karşısına çıkarılan şüpheli, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" ve "Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.