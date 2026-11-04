Bakan Ersoy’un “Geleceğe Miras” hamlesi Paestum Ödülü’yle taçlandı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un hayata geçirdiği Geleceğe Miras Projesi, İtalya’da uluslararası takdirle karşılık buldu. Kültürel mirasın araştırılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik katkıları nedeniyle 2026 Paestum Ödülü’ne layık görülen Ersoy, kazılarda yıl boyu çalışma ve artırılan kaynaklarla sağlanan ilerlemeyi anlattı. Ödülün gerekçesini açıklayan Ugo Picarelli ise Geleceğe Miras’ı kültürel kimliği esas alan bir yeniden doğuş programı olarak nitelendirerek başka ülkeler için de örnek oluşturduğunu vurguladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'nın Salerno bölgesindeki Paestum'da gerçekleştirilen 28. Akdeniz Arkeolojik Turizm Buluşması kapsamında düzenlenen törende 2026 Paestum Ödülü'nü aldı.
Arkeolojik mirasın, kültürel turizmin ve kültürlerarası diyaloğun tanıtımına katkı sağlayan isimlere verilen ödül, bu yıl Geleceğe Miras Projesi kapsamındaki katkıları dolayısıyla Bakan Ersoy'a takdim edildi. Ersoy, ödülünü organizasyonun kurucusu ve direktörü Ugo Picarelli'den aldı.
UNESCO himayesinde; İtalya Dışişleri, Kültür ve Turizm bakanlıkları ile Ulusal Turizm Kurulu iş birliğinde düzenlenen buluşma Cafasso Tütün Fabrikası'nda arkeoloji ve kültür turizmi alanından uluslararası temsilcileri bir araya getirdi.
Törende konuşan Bakan Ersoy, küresel tarihî mirasın korunması ve insanlık tarihinin gelecek kuşaklara aktarılması çerçevesinde verilen Paestum Ödülü'ne layık görülmekten büyük memnuniyet ve onur duyduğunu söyledi.
Medeniyetlerin kesişme noktasında yer alan Türkiye'de tarihî ve kültürel mirasın gün yüzüne çıkarılması, korunması ve tanıtılması için kararlılıkla çalıştıklarını belirten Ersoy, "Attığımız her adımı, insanlık tarihinin aydınlatılmasına ve medeniyetler arasındaki bağların güçlenmesine sunulmuş bir katkı olarak görüyoruz." dedi.
ÜÇ DÖRT AYLIK KAZI DÖNEMİNDEN YIL BOYU ÇALIŞMAYA
Türkiye'nin arkeoloji alanında hayata geçirdiği dönüşümü anlatan Bakan Ersoy, ilk adımlarının kazı çalışmalarını üç dört aylık dönemlerle sınırlı olmaktan çıkararak yılın tamamına yaymak olduğunu ifade etti.
Kazı ekiplerine yıl boyunca çalışabilecekleri yeterli bütçeyi sağlayarak projelerin kesintisiz sürmesini mümkün kıldıklarını belirten Ersoy, bu yaklaşımın başarılı sonuçlarının ardından Geleceğe Miras Projesi'ni başlattıklarını söyledi.
Ersoy, projeyle sağlanan kaynak artışını, "Geleceğe Miras ile kazı ekiplerimizin bütçelerini üç dört katına çıkardık." sözleriyle anlattı. Arkeolojik kazıların beş yıllık programlar çerçevesinde yürütüldüğünü kaydeden Ersoy, ekiplerin personel, bütçe ve ekipman bakımından güçlendirilmesinin çalışmalara hız kazandırdığını vurguladı.
EFES'TE ÜÇ YILDA YÜZDE 45'E ULAŞILDI
Bakan Ersoy, kazılarda elde edilen ilerlemeye örnek olarak Efes'i gösterdi. Efes'te 163 yıllık kazı sürecinde alanın yüzde 25-26'sının gün yüzüne çıkarıldığını belirten Ersoy, sağlanan desteklerle son üç yılda bu oranı yüzde 45'e ulaştırdıklarını ifade etti.
Daha fazla personel, bütçe ve ekipmanla kazılarda önemli sonuçlar elde edildiğini söyleyen Ersoy, bu yaklaşımı Türkiye genelindeki arkeolojik alanlara yaymayı hedeflediklerini kaydetti.
Sekiz yıl önce 157 alanda arkeolojik kazı yürütülürken bugün 261 alanda çalışmaların sürdüğünü belirten Ersoy, arkeoloji alanındaki gelişmelerin turizme de olumlu yansıdığını dile getirdi. Dünyanın dört bir yanından daha fazla kültür turistini ağırladıklarını ifade eden Ersoy, turizmden elde edilen gelirin arkeolojik kazılara yatırım olarak aktarıldığını söyledi.