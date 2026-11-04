AKDENİZ'İN ORTAK MİRASI İÇİN TÜRKİYE–İTALYA İŞ BİRLİĞİ

Bakan Ersoy, konuşmasında Türkiye ile İtalya arasında kültürel miras alanında sürdürülen köklü iş birliğine de değindi.

İki ülkenin bilim insanlarının arkeolojik kazılardan restorasyona, bilimsel araştırmalardan müzeciliğe kadar pek çok alanda birlikte çalıştığını belirten Ersoy, geçmişin izlerinin ortak bir emekle geleceğe taşındığını ifade etti.

Roma'daki Kolezyum'da düzenlenen "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisiyle Anadolu'nun insanlık tarihine ışık tutan mirasını dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerle buluşturduklarını hatırlatan Ersoy, yine Kolezyum'da hayata geçirilen "Troya ve Roma: Antik Akdeniz'in Mitleri, Efsaneleri ve Hikâyeleri" sergisiyle de Troya'nın zengin tarihini ve Roma ile kültürel bağlarını uluslararası ziyaretçilere sunduklarını söyledi.

Bu iki serginin, ülkeler arasındaki kültürel iş birliğinin güçlü örnekleri olduğunu vurgulayan Ersoy, Anadolu'nun eşsiz mirasının dünyaya tanıtılmasına önemli katkılar sağladıklarını belirtti.

Paestum'daki buluşmayı, uzun soluklu iş birliğinin ve Akdeniz'in ortak mirasına karşı taşınan sorumluluğun anlamlı bir yansıması olarak değerlendiren Ersoy, "Kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için İtalyan dostlarımızla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.