Eskişehir'de babaanne ve dedenin torunlarıyla görüşmek için açtığı davada son sözü Yargıtay söyledi. Yerel mahkemenin belirlediği görüşme sürelerini yetersiz bulan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, torunla her ayın ilk hafta sonu ve ağustosun ilk haftasında yatılı görüşme yapılmasına hükmetti. Kararda çocuğun üstün yararı ve aile bağlarının güçlendirilmesi esas alındı.

Eskişehir'de yaşayan babaanne ve dede, 2017 doğumlu torunlarıyla kişisel ilişki kurabilmek amacıyla eski gelinlerine karşı Eskişehir 8. Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Davayı değerlendiren mahkeme, babaanne ve dedenin torunlarıyla her ayın ilk hafta sonu cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.30 saatleri arasında görüşmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca dini bayramların ikinci günü ile yarıyıl tatilinin son hafta sonundaki cumartesi ve pazar günleri de 10.00-17.30 saatleri arasında görüşme yapılmasını kararlaştırdı.

Eskişehir'de babaanne ve dede, torunlarıyla daha fazla vakit geçirebilmek için hukuk mücadelesi verdi. YEREL MAHKEMENİN KARARI TEMYİZE TAŞINDI Tarafların karara itiraz etmesi üzerine dosya, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi'ne taşındı. İstinaf incelemesini yapan daire, tarafların başvurularını esastan reddederek yerel mahkemenin kararını uygun buldu. Bunun üzerine babaanne ve dede, torunlarıyla görüşme sürelerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle temyiz başvurusunda bulundu. Anne ise kararın tamamına itiraz etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, annenin tüm itirazlarını reddederken babaanne ve dedenin görüşme sürelerine yönelik itirazını haklı buldu. YARGITAY: GÖRÜŞME SÜRELERİ YETERLİ DEĞİL Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin belirlediği görüşme sürelerinin babaanne ve dede ile torun arasındaki sevgi ve iletişimin kurulması için yeterli olmadığına hükmetti. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Verilen kararda belirlenen kişisel ilişki süreleri, dede ve babaanne ile torun arasındaki sevginin ve iletişimin kurulmasına yeterli değildir. Davacılar ile torun arasında düzenlenecek kişisel ilişkinin, davacılar açısından torun sevgisinin tadılması ve özlem giderilmesi, küçük açısından da bir sevgi ortamında büyümesi ve gelişmesini sağlayacağı gibi hısımlık bağlarının da kuvvetlenmesini sağlayacaktır."

Yargıtay, yerel mahkemenin belirlediği görüşme sürelerini aile bağlarının güçlendirilmesi açısından yetersiz buldu. HER AYIN İLK HAFTA SONU YATILI GÖRÜŞEBİLECEKLER Çocuğun üstün yararının gözetilmesi gerektiğini vurgulayan Yargıtay, babaanne ve dede ile torun arasında daha uzun süreli ve yatılı kişisel ilişki kurulmasına karar verdi. Buna göre babaanne ve dede, torunlarıyla her ayın ilk hafta sonu cumartesi saat 10.00'dan pazar saat 17.30'a kadar yatılı görüşebilecek. Dini bayramların ikinci günü ve yarıyıl tatilinin son haftasındaki cumartesi günü ise 10.00-17.30 saatleri arasında görüşme yapılabilecek. AĞUSTOS AYININ İLK HAFTASINDA DA YATILI KALABİLECEK Yargıtay'ın kararına göre çocuk, her yıl 1 Ağustos saat 10.00'dan 7 Ağustos saat 17.30'a kadar babaanne ve dedesinin yanında kalabilecek. Yeniden yargılama yapılmasına gerek görmeyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bu şekilde düzelterek oy birliğiyle onadı.